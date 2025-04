In fase di attivazione a Sassari una nuova linea Atp. Sarà la 9 e collegherà il centro cittadino con i quartieri di Monte Rosello, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e Predda Niedda.

Debutterà il 5 maggio 2025 da via Tavolara dando così vita a un servizio che da tempo veniva richiesto dai cittadini e che nasce in seguito al monitoraggio dei flussi di traffico.

Il nuovo servizio, comunica l’Azienda Trasporti Pubblici, attraverserà corso Vico e corso Pascoli, proseguendo lungo via Bellini, via Bottego e via Coghinas, per poi immettersi in via Papa Giovanni XXIII (bretella) e viale Porto Torres fino a Predda Niedda, percorrendo le strade 21, 18 e 2 prima di effettuare l’inversione di marcia e ritornare verso il centro.

Sono previsti alcuni aggiustamenti di orari per il sabato con una rimodulazione dovuta alla crescente adozione della settimana corta nelle scuole e nei luoghi di lavoro, possibilità che riguarderà anche la linea 4.

«Le modifiche - afferma il presidente dell’Azienda Paolo Depperu – sono il risultato di un percorso di ascolto e analisi che ha coinvolto cittadini, istituzioni e operatori economici. Con la nuova Linea 9 e la revisione del servizio, ATP conferma il proprio ruolo strategico nello sviluppo di una città dinamica, moderna e sempre più connessa».

