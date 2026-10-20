Omaggio a un medico che ha cambiato la storia della sanità sassarese. Cento anni fa nasceva il professor Paolo Ruju, medico anestesista, al quale si deve l’istituzione e l’organizzazione del primo servizio di Anestesia e Terapia intensiva della città di Sassari. In sua memoria, venerdì 23 ottobre a partire dalle 16 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna a Sassari, in via Carlo Alberto 7, si terrà un incontro intitolato “Centenario della nascita del Prof. Paolo Ruju. La figura di un medico che ha segnato la svolta della medicina sassarese”.

Gli allievi del medico desiderano rendere omaggio alla sua figura, riconoscendo al professor Paolo Ruju il ruolo di guida. Già direttore dell’Istituto di Anestesia e Rianimazione e della Scuola di Specializzazione in Anestesia, nonché preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Sassari, ha formato decine di professionisti e professioniste che hanno svolto il loro lavoro in Sardegna, in Italia e all’estero e che con gratitudine lo ricordano.

All’evento, moderato da Antonello Mattone, interverranno Giuseppe Susini, Teresa Anna Zolo, Giusi Canestrelli, Maria Cossu, Guglielmo Padua, alcuni tra i suoi allievi che hanno continuato l’opera iniziata dal prof. Ruju su tematiche come il parto indolore, la dialisi, la cardioanestesia, sottolineando i meriti di Paolo Ruju nell’introduzione di servizi che in precedenza non esistevano negli ospedali cittadini.

La serata è organizzata dall’associazione la Rosa Rossa con il contributo e il patrocinio della Fondazione di Sardegna e il patrocinio dell’Università e del Comune di Sassari.

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