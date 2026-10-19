50mila euro con cui muovere i primi passi per costituire la Fondazione Teatro Comunale di Sassari. Nelle tante voci della variazione di bilancio, oggi in II Commissione a Palazzo Ducale, ne è emersa una in ambito culturale, illustrata da Giuseppe Masala, assessore al Bilancio. «Vogliamo costituire una Fondazione perché l’attuale gestione diretta crea alcune difficoltà».

Al momento ricade tutto sul Comune che sborsa circa 600mila euro all’anno, per pagare manutenzioni e utenze. Si punta allora a superare la situazione candidandosi alle risorse economiche previste dall’ultima manovra regionale di Bilancio, risalente ad agosto e che, all’art 8 comma 86, prevede finanziamenti pluriennali per enti e istituzioni culturali.

Cinque milioni e 800mila euro sono quelli stanziati solo per il 2026 e l’auspicio è ottenere almeno un milione, liberando quanto pesa adesso sull’amministrazione comunale. «In questa fase partecipa alla Fondazione solo il Comune - dichiara l’assessore - ma più avanti, sul modello organizzativo di altre città, ci saranno altri enti, pubblici e parapubblici».

«Ci sembra la traiettoria corretta che può dare lustro ai fermenti culturali che ci sono a Sassari», sottolinea. Il Teatro Comunale, tra le altre attività, ospita la stagione lirica e quella teatrale della Cedac.

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