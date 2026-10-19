Via libera ai lavori per la riqualificazione del Cas di Siligo, il Centro di aggregazione sociale situato nella piazza dedicata a Maria Carta. Il Comune di Siligo si era aggiudicato il finanziamento regionale di 398mila e 500 euro sul bando pubblico della “Rigenerazione urbana”.

Dal 25 ottobre e fino alla data da stabilire verrà sospesa ogni autorizzazione alla concessione d'uso dei locali comunali, compresa la palestra e la cucina. Gli interventi interessano anche l'area esterna. Un grande spazio che sarà dotato di spazi verdi e di nuove strutture, un intervento di ammodernamento per dare nuova luce all’edificio, di cui una sala era stata dedicata a Filippo Canu, una delle figure più importanti del paese.

Lo stabile prevede diversi spazi da dedicare alle diverse attività, ludiche, ricreative e culturali, proposte dalle varie associazioni locali, anche con azioni positive rivolte ai più giovani. Un centro in grado di creare un sistema reticolare di servizi attivi e di facile accesso che consentano la realizzazione di di interventi educativi e di comunità, destinate principalmente alle famiglie.

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