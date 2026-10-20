Sassari, il Mit finanzia il restauro della chiesa di Bancali con 160mila euroFondi nell’ambito di una serie di 32 interventi dedicati agli edifici di culto in 12 regioni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
160mila euro per il restauro della chiesa di San Gavino Martire a Sassari. Li stanzia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito della programmazione 2026-28, all’interno di una serie complessiva di 32 interventi, dedicati agli edifici di culto, in 12 regioni italiane e per cui si è stanziata la cifra di 6 milioni di euro.
L’opera che riguarda la chiesa di Bancali ha ricevuto la cifra citata e distribuita lungo tre annualità: 50mila euro quest’anno e nel 2027, 60mila nel 2028. I lavori sono diretti al restauro e alla manutenzione straordinaria della struttura.