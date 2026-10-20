160mila euro per il restauro della chiesa di San Gavino Martire a Sassari. Li stanzia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito della programmazione 2026-28, all’interno di una serie complessiva di 32 interventi, dedicati agli edifici di culto, in 12 regioni italiane e per cui si è stanziata la cifra di 6 milioni di euro.

L’opera che riguarda la chiesa di Bancali ha ricevuto la cifra citata e distribuita lungo tre annualità: 50mila euro quest’anno e nel 2027, 60mila nel 2028. I lavori sono diretti al restauro e alla manutenzione straordinaria della struttura.

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