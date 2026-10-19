Primi interventi di ripristino del manto stradale di via Dell’Industria, una delle principali arterie di competenza del Comune di Porto Torres che collega la città al porto e all’area industriale. In attesa dell’approvazione del progetto per la messa in sicurezza definitiva della strada, l’amministrazione è intervenuta per riparare temporaneamente le buche che creano difficoltà agli automobilisti che vi transitano.

Il Comune è beneficiario dei finanziamenti provenienti dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici, guidato da Antonio Piu, fondi pari a 3 milioni di euro per un tratto di strada che sopporta un volume di traffico superiore al milione di passaggi all’anno e che necessita di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento alle normative e sulla sicurezza.

Il problema era stato sollevato dal capogruppo di Sardegna Vera, Carlo Cossu, attraverso una interrogazione indirizzata alla giunta, in cui si evidenziavano le diverse problematiche legate alla circolazione. La risposta in forma scritta al quesito posto dal consigliere Cossu descrive l'iter percorso dall'amministrazione per ottenere i fondi e per avviare il piano di intervento urgente, che prevede il rifacimento dei giunti di dilatazione del Ponte Colombo, il ripristino del manto d’usura dove necessario, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Il progetto è attualmente in fase di verifica da parte degli Uffici, un volta completato l’iter si procederà con l’approvazione da parte della Giunta. Seguirà un successivo step con la redazione del progetto esecutivo, la sua approvazione e l’indizione della procedura di affidamento dei lavori entro la fine dell’anno.

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