Fiamme all’interno di un deposito meccanico in un’area campeggio a Valledoria.

I Vigili del Fuoco di Tempio, col supporto di un'autobotte giunta dalla sede centrale di Sassari, sono intervenuti nel luogo dell’incendio che ha interessato un locale, utilizzato per custodire mezzi meccanici, all’interno di un’area adibita a campeggio.

La squadra ha domato il rogo e ha messo in sicurezza l'intera area. Non si segnalano feriti.

Sulle cause che hanno scatenato l’incendio sono state avviate le indagini. Sul posto anche i carabinieri di Valledoria e il Corpo Forestale Regionale.

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