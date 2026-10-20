Dalle spiagge alle strade, prosegue a Sennori la preziosa alleanza per l’ambiente.

La sezione locale di Plastic Free Sardegna guidata da Patrizia Granjdjean, in collaborazione con il Comune di Sennori e l’Assessorato all’Ambiente, continua a coinvolgere la cittadinanza in azioni concrete e percorsi di sensibilizzazione sul territorio.

Sabato 17 ottobre un gruppo di sei volontari si è ritrovato per portare avanti le importanti operazioni di pulizia intorno alla rotatoria del paese. Si tratta di una delle zone spesso scambiata per luogo dove abbandonare i rifiuti, a volte lanciati dal finestrino delle auto. L’area è stata interamente ripulita e resa decorosa. La mattinata si è conclusa con grande soddisfazione e con un bel momento di condivisione, grazie a una deliziosa merenda gentilmente offerta dalla panetteria di Daniele Doneddu.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato tutti i volontari presenti per il loro instancabile impegno: Mariana, Marcello, Jasmine, Erica e Alberto. I prossimi appuntamenti sono in programma sabato 24 ottobre, giornata in cui l’associazione sarà presente al mercato cittadino con uno stand informativo insieme a Gesenu e il 5 novembre è prevista una nuova giornata dedicata alla pulizia intorno alla rotatoria.

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