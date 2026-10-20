Si intitola “Alzheimer caffè-mani in pasta” l’iniziativa in programma a Tissi, venerdì 23 ottobre alle 17.30, al punto di ristoro dell’ExMa.

Un nuovo appuntamento dell’Alzheimer Caffè, dedicato alle persone con demenza, ai loro familiari e a chi se ne prende cura.

Insieme ai partecipanti verranno preparate sos andarinos, per riscoprire le tradizioni popolari e condividere gesti, racconti ed emozioni legati alla cultura del territorio.

Gli Alzheimer Caffè sono occasioni di incontro e socializzazione, favoriscono il benessere, contrastano l’isolamento e promuovono l’inclusione delle persone con demenza e delle loro famiglie. Questa volta l'evento diventa occasione per condividere la passione per la cucina tradizionale con i prodotti locali, la cultura culinaria vissuta e raccontata.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Malattia Alzheimer Sardegna (AMAS), in collaborazione con il Comune di Tissi e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Un’occasione per riscoprire insieme il valore dei ricordi e delle tradizioni, in una comunità sempre più accogliente e inclusiva.

© Riproduzione riservata