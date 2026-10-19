Il Comune di Sennori si mobilita per Gaza, per aiutare i bambini e le bambine e tutte le persone che si trovano in estrema difficoltà. Venerdì 23 ottobre la comunità si unisce in un gesto di solidarietà per le famiglie della Striscia di Gaza.

Con l'inverno ormai alle porte l’amministrazione comunale ha promosso una raccolta di beni di prima necessità e abbigliamento invernale, un aiuto concreto per chi si trova in condizioni di forte vulnerabilità. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Sennori in collaborazione con la Proloco Sennori e il motoclub Gli Scarenati Sennori.

I punti di raccolta saranno allestiti presso l'ex asilo di Su Monte dove sarà possibile donare abbigliamento in buono stato per bambini dallo zero ai tre anni, oltre a indumenti e scarpe sportive da uomo. Inoltre è possibile donare prodotti alimentari di prima necessità, conserve e cibo sottovuoto ben conservato, oltre ai prodotti per l'igiene personale. Tutto il materiale raccolto verrà consegnato alla Fondazione progetto Arca Ets di Milano, una piccola donazione che può assumere un grande valore umano e sociale per chi ne ha più bisogno.

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