Uno stalker perseguita tre avvocate di Alghero. E lo fa dallo scorso luglio, attraverso telefonate in piena notte e all’alba, dove sostiene di essere un loro assistito senza peraltro presentarsi. Le legali non lo riconoscono, lui in compenso sa i loro nomi. “Biascica e parla con molta lentezza”, riferisce una di loro, destinataria di una minaccia pesante. In cui le si è detto che un’altra persona, secondo il molestatore conosciuta dalla legale ma non citata, gli aveva chiesto di farle del male. Un presunto lavoro su commissione per una violenza potenziale, volontà molto grave che ha portato la legale a presentare denuncia dai carabinieri di Alghero. Scoprendo così che altre due colleghe sono vittime, da tre mesi circa, dello stesso trattamento. Proveniente dall’identico numero, intestato a un italiano che vive fuori dall’isola e il cui profilo social, lavorativo e familiare, parrebbe molto lontano dalle condotte tenute. «Magari gli hanno hackerato il cellulare», si sospetta.

Resta in ogni caso il giallo delle coincidenze: tre legali e tutte di Alghero. Difficile pensare a una casualità e più invece alla possibilità che qualcuno abbia scorso l’albo nazionale degli avvocati in cerca dei contatti delle professioniste nella città catalana.

Sconosciuto al momento il perché mentre si teme che i contatti di ulteriori avvocate possano essere finiti nella rubrica del molestatore.

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