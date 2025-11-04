Una storia infinita. Mancano i premi di produttività da quasi due anni per i lavoratori dell’Aou di Sassari, 3mila persone tra medici, infermieri, oss, tecnici, amministrativi e tutto il personale.

La Uil Fpl denuncia la situazione ricordando come, all’insediamento del nuovo consiglio regionale, nel 2024, siano stati nominati i nuovi revisori dei conti dell’Azienda-Ospedaliero-Sanitaria. «Da allora- dichiara Mariangela Campus, responsabile territoriale per la sanità della Uil Fpl- stanno lavorando, ma a tutt’oggi il bilancio 2024 dell’Aou non risulta ancora approvato dai nuovi Revisori, con conseguente blocco dei pagamenti legati alla Produttività e ai Differenziali Economici per il personale del Comparto e della Dirigenza Medica». «L’incertezza prolungata- continua Campus- e l’assenza di risposte concrete da parte dell’Aou stanno generando un clima di forte disagio tra i lavoratori, comportando una demotivazione diffusa, sfiducia verso l’istituzione e perdita del senso di appartenenza».

Le rassicurazioni dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, il quale sosteneva che il problema era in via di risoluzione, non hanno avuto riscontro. I dipendenti infatti continuano a rimanere senza il premio previsto. «La maggior parte di loro - è la conclusione – “deportati” all’Aou dalla Asl 1 di Sassari, assiste con amarezza al fatto che i colleghi della Asl hanno già ricevuto cospicuamente quanto dovuto. I soldi ci sono ma per questioni oscure o diatribe interne non vengono erogati, penalizzando tutti i lavoratori che subiscono in prima persona le conseguenze. Ci si chiede come mai in due anni non si è riusciti a trovare una soluzione a questa incresciosa vicenda”.

