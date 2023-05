Foto e quadri esposti negli androni degli storici palazzi ottocenteschi di Sassari in via Cavour. Mura, giardini e piccole corti che fanno da museo per le mostre allestite nei palazzi Pilo, Frau, Calvia, Multineddu e Demurtas. Dal 19 al 27 maggio spazio a “Primavera d’Arte in Centro Cavour”, evento in formato mostra organizzato dall’Associazione CCN Centro Cavour per aiutare il commercio ma anche per far conoscere meglio angoli di Sassari di indubbio valore storico.

Esporranno i fotografi Aldo Salaris, Daniela Piras, Frankie Fancello, Marcello Dongu, Marcello Seddaiu, Roberto Deaddis, Stefania Porcheddu, Vittorio Coccheddu e Michele Sassu (Street photography della Sardegna) e i pittori Gemma Macciocu (acquerelli e opere a tecnica mista) e Matteo Fenu. Insieme a loro anche Vittoria Nieddu con la sua arte materica e Sabrina Salis, artista poliedrica che dipinge “A occhi chiusi” utilizzando solo le mani, realizzando opere simboliche, polimateriche con tecniche differenti suggerite dall'ispirazione del momento in cui vengono realizzate.

Una “spalla” alla Cavalcata del 21 maggio sull’onda dell’entusiasmo e della partecipazione a Monumenti Aperti. Enti, commercianti, residenti e non di via Cavour puntano ancora una volta a colorare di suoni, arte, emozioni e cultura gli spazi di una delle più importanti direttrici del centro storico di Sassari. Interventi di impatto ma non certo impattanti.

