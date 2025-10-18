La polizia e i vigili del Fuoco mettono in salvo un uomo a Sassari. Ieri si è presentato in questura una persona riferendo di non riuscire a mettersi in contatto con il fratello dal giorno precedente. Gli agenti delle squadre Volanti sono arrivate coi vigili del fuoco in uno stabile di via Monti.

La porta della persona di cui si era in cerca era chiusa dall'interno e si è infranta la finestra della cucina per entrare nell'appartamento. I poliziotti hanno trovato l'uomo in gravi condizioni, in stato di incoscienza e con difficoltà respiratorie.

Il personale del 118, subito allertato, ha trasportato la persona al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata dove si trova ora ricoverato e fuori pericolo.

