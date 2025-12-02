Un cinghiale gli passa davanti e finisce con l’auto in mezzo alla vegetazione.

È successo nel pomeriggio a circa 10 chilometri da Chiaramonti, quando una Mini si è trovata l’animale sulla corsia e, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe finita contro ribaltandosi poi sull’erba.

Immediati i soccorsi del 118 per il conducente che, per fortuna, sembrerebbe non aver riportato nulla di grave.

© Riproduzione riservata