l’incidente
02 dicembre 2025 alle 17:51
Chiaramonti, investe un cinghiale e l’auto si ribalta fuori stradaIl concudente di una Mini se l’è vista brutta ma non ha riportato gravi conseguenze
Un cinghiale gli passa davanti e finisce con l’auto in mezzo alla vegetazione.
È successo nel pomeriggio a circa 10 chilometri da Chiaramonti, quando una Mini si è trovata l’animale sulla corsia e, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe finita contro ribaltandosi poi sull’erba.
Immediati i soccorsi del 118 per il conducente che, per fortuna, sembrerebbe non aver riportato nulla di grave.
