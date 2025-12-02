Docente di fisiologia del dipartimento di Scienze Biomediche dell’ateneo sassarese, la ricercatrice Antonella Pantaleo, nota per aver guidato la sperimentazione della terapia innovativa contro la malaria, è stata insignita del premio “Donna Turritana”, un riconoscimento assegnato dalla Fidapa BPW Italy – Sezione di Porto Torres e che verrà consegnato in occasione della quarta edizione dell’iniziativa, in programma giovedì 4 dicembre, dalle 18 alle 20, nel Palazzo del Marchese. Il riconoscimento, patrocinato dal Comune di Porto Torres, nasce per celebrare e omaggiare una donna turritana – di nascita o di adozione – che si è distinta nel campo delle arti, delle professioni, degli affari, così come in ambito sociale, associativo e sportivo.

Antonella Pantaleo, docente con 70 pubblicazioni e tre brevetti, ricevePorto il premio «per aver trasformato un percorso accademico e scientifico — intrapreso in Sardegna — in un progetto di vita dedito al bene dell’umanità. Grazie al suo impegno costante, alle sue ricerche di frontiera e ai numerosi brevetti internazionali, ha dato lustro alla nostra Isola – divenendo vero e proprio orgoglio turritano – portando la ricerca sarda ai vertici internazionali. Continuando a collaborare con università e centri di eccellenza in tutto il mondo, con i risultati delle sue ricerche offre concreta speranza di guarigione a chi è colpito dalla malaria, incarnando con il suo lavoro i valori di solidarietà, competenza e responsabilità scientifica».

La serata sarà introdotta dalla presidente della Fidapa Turritana, Maria Lucia Fancellu. Seguiranno i saluti e gli interventi della vice presidente del Distretto Sardegna Fidapa BPW Italy, Massimina Puddu, e dell’assessora alla Cultura del Comune di Porto Torres, Maria Bastiana Cocco. Interverrà inoltre Angela Careddu, rappresentante Young del Distretto Sardegna Fidapa BPW Italy. L’evento sarà arricchito dalla presenza dell’ospite musicale, l’Alma Duo, composto da Vincenzo Mozzillo (chitarra) e Antonella De Marino (pianoforte).

