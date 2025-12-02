Nuovi locali dedicati alla Mammografia e alla Senologia all’ospedale Civile di Alghero. Un polo moderno che rafforza in modo significativo le attività di prevenzione e diagnosi precoce sul territorio. «Un investimento importante, parte di un più ampio progetto di ammodernamento tecnologico dell’azienda», sottolinea il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro.

Gli spazi, realizzati al piano terra accanto alla Radiologia, occupano circa 150 metri quadri completamente ristrutturati e dotati di sala d’attesa, servizi dedicati e ambienti riservati alle nuove apparecchiature: il mammografo digitale Hologic, strumento di ultima generazione capace di immagini ad altissima precisione, e il nuovo ecografo, fondamentale per completare l’iter diagnostico senologico.

«La diagnosi precoce è l’arma più efficace contro il tumore al seno», ricorda Flavio Cadeddu, direttore della Diagnostica per immagini. «Disporre di tecnologie così avanzate significa tempi di risposta più rapidi e un’offerta sanitaria in linea con i migliori standard nazionali». Cadeddu evidenzia anche la creazione di un percorso dedicato alle pazienti, studiato per accogliere e accompagnare le donne in ogni fase: dallo screening al Marino alla senologia clinica al Civile, fino alla chirurgia quando necessario.

