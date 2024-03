Colpo di scena in giunta a Sassari. Il sindaco Nanni Campus revoca le deleghe all'assessora alla Cultura Laura Useri e nomina al suo posto Virginia Orunesu.

La motivazione, riferita in un comunicato: «È venuta a mancare la condivisione sulle prospettive dell’azione congiunta di Giunta e maggioranza».

Dopo le dimissioni di Gianfranco Meazza, ex vicesindaco, viene dunque a mancare un altro tassello del "governo" civico, aggiuntosi peraltro in corsa. Perché la Useri, ex 5 Stelle uscita dal Movimento in polemica coi vertici, era all'inizio all'opposizione ed è poi entrata a far parte della maggioranza una volta raggiunto l'accordo tra i pentastellati e Campus. Sono diverse le voci che circolano da tempo su una possibile candidatura a sindaca dell'ex assessora mentre i civici, come noto, hanno già scelto Nicola Lucchi per la corsa alle comunali di giugno.

