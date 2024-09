Confermate le custodie cautelari in carcere a Bancali per Alessio e Stefano Levanti, indagati per tentato omicidio.

Lo ha disposto stamattina il gip Gian Paolo Piana dopo l’interrogatorio di garanzia dei giorni scorsi nella Casa circondariale Bacchiddu in cui Stefano, difeso dall’avvocato Paolo Spano, aveva negato la sua presenza il giorno dell’aggressione, mentre Alessio, assistito dal legale Mario Pittalis, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

La vicenda, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe avuto luogo in un locale di via Duca degli Abruzzi, a Sassari, lo scorso 19 luglio, quando un 62enne era stato colpito alla nuca, forse con un martello, da tre persone per motivi ancora in fase di accertamento.

La terza persona indagata per quanto avvenuto è Luca Silanus, anche lui destinatario di una misura cautelare ma, al momento, fuori della Sardegna e che è difeso dall’avvocato Lorenzo Galisai.

La vittima aveva riportato un trauma encefalico e una frattura cranica, ferite per cui è ancora in cura. Intanto, sempre oggi, il questore ha deciso di sospendere la licenza per 15 giorni del locale che aveva fatto da cornice alla violenza.

