Due giovani, ritenuti gli autori del tentato furto avvenuto la notte del 3 settembre in una scuola di Sassari, sono stati arrestati dai carabinieri del Radiomobile.

Un cittadino ha chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare di aver notato due ragazzi scavalcare la recinzione dell’istituto agrario di via Bellini. I militari sono arrivati subito sul posto e li hanno individuati nel cortile, nascosti nella penombra. Una volta perquisiti, P.A., classe 1991 di Olmedo, e P.G., nato nel 1998, di Alghero, sono stati trovati in possesso di vari strumenti usati in precedenza per tentare di scassinare la porta d’ingresso della scuola.

Entrambi sono stati accompagnati a casa in regime di arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per P.G. l’obbligo di dimora, per P.A. l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata