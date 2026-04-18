Tenta di rubare in chiesa e viene arrestato. È successo ieri pomeriggio a Sassari, nella parrocchia di san Giovanni Bosco in via Washington, quando un 53enne sassarese ha cercato di portare via dei beni dall’edificio sacro. Sorpreso dal sacrestano, è stato presto raggiunto dagli agenti delle Volanti a cui ha opposto resistenza.

La perquisizione compiuta dai poliziotti ha in seguito rivelato la presenza di un paio di forbici che l’uomo nascondeva in tasca. Oggi in tribunale a Sassari si è tenuta la direttissima per l’episodio dove l’indagato è stato difeso dagli avvocati Sabina Useli e Carlo Ermini.

La giudice Valentina Nuvoli, il pm era Armando Mammone, ha disposto il carcere per il 53enne che aveva già un divieto di dimora per un reato che avrebbe commesso nelle scorse settimane. Il 22 aprile si terrà l’udienza relativa al caso e i legali potrebbero decidere per il patteggiamento.

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