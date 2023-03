Nella grande bretella che collega la ex strada 131 con il quartiere Latte Dolce di Sassari, una delle arterie più trafficate del capoluogo, da settimane presenti in mezzo alla carreggiata cartelli e segnaletica di inizio lavori.

In realtà sinora nessuna opera stradale è cominciata. Tra le proteste di residenti e automobilisti, costretti quest'ultimi a incanalarsi in un pericoloso imbuto, tra l'altro non sufficientemente segnalato nelle ore notturne.

«Non capiamo il motivo del mancato inizio lavori - commentano i residenti -. Se il cantiere non è pronto almeno che si rimuovano dalla carreggiata i cartelli stradali. Sinora l'incidente è stato solo sfiorato. Ma è stato un colpo di fortuna».



