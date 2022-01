Sale sul bus senza obliterare il biglietto, una distrazione che gli è costata una multa. Nessuna protesta da parte del trasgressore bensì una lettera di scuse all’Atp. È successo a Sassari in una delle solite fermate, dove un uomo è salito a bordo del mezzo pubblico sprovvisto di ticket valido, così è stato sanzionato dal controllore. Il passeggero non ha fatto cenno ad alcuna lamentela ma, una volta rientrato a casa, ha deciso di scrivere una missiva indirizzata al presidente dell’Azienda trasporti pubblici, Paolo Depperu, scusandosi per quanto accaduto.

“Chiedo venia per la sanzione - scrive – ma quella sera di rientro ero a pezzi per motivi personali e come sono salito sul mezzo, una volta seduto, stanco e confortato dal riscaldamento, mi sono letteralmente appisolato scordando il dovere di obliterare il biglietto. Al risveglio con il saluto del controllore ho realizzato la colpa e dopo alcuni istanti in mesto silenzio ho cercato il documento d’identità consegnandolo per la stesura del verbale”. Il direttore dell’Atp racconta di essersi commosso per il modo gentile con cui aveva scritto la lettera. “Un uomo di altri tempi – afferma Depperu – tanto che ho subito convocato il signore nella mia azienda e gli ho fatto i complimenti per come interpreta la vita”.

