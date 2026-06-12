Grande seguito a Sassari per la Cavalcata dei Bambini. La versione mini di quella maggiore, tenutasi a maggio, era slittata un mese fa per il maltempo. Ieri è stata riproposta in centro, lungo il percorso da piazza Santa Caterina, lungo corso Vittorio Emanuele fino a piazza Castello e inversione a U con arrivo in piazza Tola, per una esibizione conclusiva. 250 i piccoli partecipanti provenienti da Bono, Ittiri, Mamoiada, Oristano, Osilo, Posada, Sennori, Siligo, Tempio Pausania, Villaputzu, Thiesi e Sassari.

Il Comune porta il marchio dell’iniziativa, insieme alla Fondazione Maria Carta il cui presidente, Leonardo Marras, ha dichiarato: “I bambini sono il nostro futuro. Gireranno il mondo con il tablet in tasca e le launeddas nel cuore". Vestiti con gli abiti e i gioielli dei propri paesi i bimbi, di tre anni i più piccoli, hanno attratto centinaia di persone ricevendo gli applausi per le loro performance, di ballo o tribali. Come nel caso dei Mamuthones e Issohadores di Mamoiada.

«Si sono allenati per tre mesi», riferisce il loro referente mentre li aiuta a indossare le pesanti pelli zavorrate dai campanacci. Entusiasmo, tra gli altri, pure per i baby componenti dei “Is Curruleris de su Brugu” da Oristano, tra danze e simulazioni delle corse a cavallo della Sartiglia. «Fin da piccoli- dichiarano due responsabili del gruppo, Rita Carta e Paolo Vanacore e - tramandiamo loro la tradizione sperando che, da adulti, la continuino». E, visto il successo, si ipotizza che la Cavalcata dei Bambini venga riproposta pure l’anno prossimo, candidandosi a divenire, a sua volta, una tradizione.

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