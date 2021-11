A Sassari il Covid-19 rientra nelle scuole, in uno degli istituti più noti e prestigiosi: il Canopoleno, plesso scolastico in cui convivono scuola primaria, media e liceo. Almeno una quindicina di studenti di due classi delle medie sono risultati positivi al coronavirus. Nel frattempo sono partite le misure preventive per contenere i contagi: infatti tutti gli studenti delle due classi si trovano in quarantena preventiva presso le loro abitazioni. Adottate altre misure, in stretta collaborazione tra dirigenza scolastica e ATS.

"Ieri, presso la struttura sanitaria di Rizzeddu, è stato effettuato uno screening di massa anche per le rimanenti classi delle scuole medie - spiega il preside del Canopoleno, Stefano Manca - Siamo in attesa dei risultati. Mentre per ciò che riguarda la scuola primaria e il liceo non sono segnalati casi di Covid". Il timore è che dal risultato delle analisi il numero dei contagiati possa salire.

