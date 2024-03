Un malore improvviso e poi la morte. Ciro Pianura, 45 anni, ha perso la vita stamattina nella Palestra Sport Club 900 in via degli Astronauti. Sul posto sono intervenuti sia le ambulanze del 118 che la polizia di Stato.

I massaggi cardiaci prestati per l'occasione non hanno avuto purtroppo esito e l'uomo, tecnico radiologo e viceallenatore di basket per il Cus Sassari, che milita in serie C, è venuto a mancare.

Il corpo si trova adesso a disposizione del dipartimento di medicina legale, su ordine del sostituto procuratore Paolo Piras.



