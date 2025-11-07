rubato?
07 novembre 2025 alle 08:30
Sassari, sparisce un metro di passamani dalle ringhiere di Ponte RoselloIn città i furti di rame proliferano da tempo, tra cavi elettrici e i materiali all'esterno delle fioriere in via Roma
Apparente furto di passamani dalle ringhiere del Ponte Rosello a Sassari.
Nel tratto verso via Pascoli manca oltre un metro del materiale che sembra essere stato divelto. Una porzione abbondante che potrebbe essere accompagnata da altre sottrazioni.
In città i furti di rame proliferano da tempo, tra cavi elettrici e i materiali all'esterno delle fioriere in via Roma.
