Apparente furto di passamani dalle ringhiere del Ponte Rosello a Sassari.

Nel tratto verso via Pascoli manca oltre un metro del materiale che sembra essere stato divelto. Una porzione abbondante che potrebbe essere accompagnata da altre sottrazioni.

In città i furti di rame proliferano da tempo, tra cavi elettrici e i materiali all'esterno delle fioriere in via Roma.

