Sassari, spaccio di droga in un circolo cittadino: arrestato il gestoreA insospettire gli agenti il viavai di persone che entravano nel locale
Arrestato a Sassari per spaccio di droga il gestore di un circolo cittadino. Erano state diverse le segnalazioni alle forze dell'ordine sugli strani viavai nel locale di persone note come consumatori di stupefacenti, e che entravano senza prendere alcuna bevanda o alimento.
Gli agenti della polizia di Stato hanno allora perquisito il circolo trovando denaro contante, nascosto lontano in modo separato dall’incasso, somma di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. Dietro il bancone i poliziotti hanno poi rinvenuto 82,15 grammi di marijuana, suddivisa in diverse infiorescenze.
Dentro la dispensa, celati nel forno di una cucina a gas, sono stati scoperti un bilancino di precisione, con residui riconducibili alla cocaina, e una busta con 4 grammi sempre di cocaina.
Presenti anche numerosi ritagli di buste in cellophane, che la polizia presume essere usati per confezionare la droga. L’uomo, considerando anche alcuni precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.