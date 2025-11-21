Nuovo intervento dei carabinieri nel centro storico di Sassari: oggi, una donna è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata a seguito di un servizio di osservazione nei pressi di un’abitazione del centro città. I militari hanno notato un giovane avvicinarsi alla porta della donna, consegnare del denaro e ricevere una dose di droga. Il giovane è stato fermato dai militari, che hanno recuperato la cocaina appena acquistata, del valore di 30 euro.

Approfondendo i controlli all’interno dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto 15 dosi di cocaina e 4 dosi di eroina già confezionate per la vendita, oltre a 1.910 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio, dal momento che la donna risulta senza occupazione.

Le indagini hanno inoltre evidenziato che lo spaccio avveniva alla presenza dei due figli minori della donna, che sono stati temporaneamente affidati ad altri familiari per garantire la loro tutela.

La donna è ora agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, in attesa dell’udienza di convalida. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

