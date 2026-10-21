Vanno per notificare un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e lo trovano mentre maneggia cocaina. È successo a Sassari nei giorni scorsi quando gli agenti della polizia di Stato si sono presentati a casa dell'indagato per comunicargli la fine dei domiciliari. Ma appena arrivati vicino all'immobile del 60enne ne hanno visto uscire due persone che, alla vista dei poliziotti, hanno ingoiato due involucri in cellophane per poi dileguarsi. Dentro l'abitazione gli operatori della Squadra Mobile hanno sorpreso la persona mentre teneva, su un tavolino, un involucro con sostanza stupefacente che, dopo le analisi della Scientifica, si scoprirà essere cocaina. Rinvenuti anche 170 euro in banconote di vario taglio, presunto provento dello spaccio insieme a materiale di solito utilizzato per confezionare le dosi. Nel corso della perquisizione dell'appartamento sono state rinvenute diverse attrezzature da cantiere e da giardinaggio, come trapani, motoseghe, decespugliatori, oltre ad alcuni elettrodomestici e apparecchi elettronici usati, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



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