L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle 19 nel salone dell'ex convento per un incontro aperto. Dopo i saluti istituzionali il confronto con uno dei più noti esorcisti della Sardegna che dialogherà con Paolo Canu.

Dal significato della possessione nel Vangelo al ruolo dell'esorcista nella Chiesa contemporanea e fini agli strumenti spirituali contro il maligno, un dialogo aperto sul dilemma del bene e del male che interroga l'esistenza di ogni essere umano sul confine sottile tra fragilità umana, paura e la ricerca di un senso alla propria vita.

Un tema che va oltre il sensazionalismo che affascina e inquieta ma che deve essere affrontato con razionalità e profondità. Originario di Laerru, don Gianni Sini, sacerdote da 46 anni, fa parte dell'Aie, Associazione internazionale esorcisti ed ha iniziato il ministero dell' esorcismo dalla fine degli anni Ottanta.

Ha pubblicato numerosi saggi tradotti anche all'estero ed è conosciuto al grande pubblico per le rubriche e le sue apparizioni in diverse trasmissioni televisive. L'evento è patrocinato dal Comune di Ploaghe.

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