La rigenerazione urbana cambia il volto dell’area verde di Ittiri e diventa parco inclusivo. Una zona oggi poco valorizzata diventerà un nuovo punto di riferimento per la comunità, uno spazio verde dove incontrarsi, trascorrere il tempo libero e vivere il paese in maniera diversa.

Grazie a un finanziamento regionale di 500mila euro, ottenuto attraverso il bando dedicato alla Rigenerazione Urbana, e a ulteriori 225mila euro stanziati dal Comune come cofinanziamento, sarà possibile realizzare un importante intervento di riqualificazione nell'area compresa tra via Cagliari e via Oristano.

L'obiettivo è trasformare questo spazio in un grande parco urbano inclusivo, pensato per essere vissuto da tutti, senza distinzioni di età o capacità motorie. Il progetto prevede nuove aree verdi alberate, spazi dedicati al gioco dei bambini, attrezzature per l'attività fisica all'aperto, zone per il relax e percorsi pedonali accessibili, privi di barriere architettoniche.

Un ruolo importante sarà riservato anche alla nuova illuminazione pubblica e alla riqualificazione dei marciapiedi del quartiere Missingiagu, per rendere gli spostamenti pedonali più agevoli e migliorare i collegamenti tra le diverse aree del quartiere al parco.

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