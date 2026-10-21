Il borgo medievale di Rebeccu (frazione di Bonorva) è il centro di Pro Sas Animas 2026, una serie di eventi che da giovedì accompagnano il pubblico verso Ognissanti e la commemorazione dei defunti del 2 novembre. Il programma intreccia tradizioni, teatro, arti performative, cultura alimentare e riscoperta del paesaggio.

Domani alle 12, nella chiesa di Santa Giulia a Rebeccu, si inaugura la mostra Spighe d’oro, dedicata ai pani rituali curata da Tonino Serra, visitabile fino al 2 novembre. Nel pomeriggio (15, 16.30 e 17.30) la sala dell'Ostello ospita il laboratorio esperienziale Pani sacri e su filindeu, condotto da Gianfranca Dettori.

Martedì 27 ottobre, alle ore 20, nel Centro Sociale di Giave, va in scena La cena delle anime. È un reading-spettacolo con Michela Atzeni e le musiche dal vivo di Adele Madau, per la regia di Maurizio Rippa, tratto dall'omonimo libro di Maria Laura Berlingue. Si replica il 28 ottobre a Borutta, il 29 ottobre a Cheremule e il 30 ottobre a Ittireddu, sempre alle ore 20.

Giovedì 29 ottobre, alle 18, nella cucina dell’Ostello di Rebeccu c’è Conoscere il lievito madre, È una lezione-laboratorio su uno degli elementi fondamentali della panificazione tradizionale, a cura del prof. Giovanni Antonio Farris dell’Accademia Sarda del Lievito Madre e di Art/Janas.

Venerdì 30 ottobre, ci si ritrova nella sala dell’Ostello di Rebeccu per due appuntamenti dedicati alla Cucina della tradizione di Ognissanti. Alle 16 c’è il laboratorio Distillare il paesaggio – Elicriso, memoria e territorio, a cura di Emanuela Lai. Alle ore 18 inedita versione live di Le cuoche che vogliamo diventare, la rubrica di Roberta Corradin sull’inserto gastronomico Cook del Corriere della Sera. La giornalista incontra Alessandra Guigoni e Ornella D’Alessio per una conversazione a tre voci sul cibo come racconto, memoria, identità e patrimonio culturale.

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