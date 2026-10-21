Al volante senza patente e con un bastone in auto. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Radiomobile di Porto Torres, durante i controlli nella notte tra venerdì 16 ottobre e sabato 17 ottobre, mentre con difficoltà era intento a fare alcune manovre nel centro urbano turritano.

L’accusa è di guida senza con reiterazione nel biennio, mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica tramite etilometro e porto di armi od oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. I militari hanno notato il conducente del mezzo che effettuava le manovre con difficoltà.

A bordo due persone con il conducente privo patente, e una serie di irregolarità amministrative e penali che hanno costretto i carabinieri ad effettuare una perquisizione all’interno del veicolo ed hanno riscontrato un bastone in legno lungo 75 centimetri. L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto sulla circolazione stradale portata avanti dall'Arma dei Carabinieri per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

© Riproduzione riservata