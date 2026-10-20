Sassari, forti piogge ed esonda il Rio CalamasciuIntanto in consiglio comunale sì a 1 milione e 710mila euro per la messa in sicurezza
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Disagi a Sassari per la bomba d'acqua abbattutasi nel pomeriggio. Diverse le strade allagate in città, da via Kennedy a via Marongiu, dal sottopassaggio di Santa Maria ad alcune aree, come quelle di Predda Niedda vicine al Rio Calamasciu.
Corso d'acqua che tende a tracimare in caso di forti piogge come successo oggi, in cui ha invaso il piazzale di Maury's ed Eurospin, costringendo la polizia locale a intervenire.
E proprio oggi, in consiglio comunale, è stata approvata la variazione di bilancio in cui, tra le altre voci, è inclusa la somma di 1 milione e 710mila euro, proveniente dalla Regione, destinata a mettere in sicurezza il Rio Calamasciu. Impedendo così il ripetersi di situazioni come quella di oggi.