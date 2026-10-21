Ora il vecchio edificio sarà messo in sicurezza- Entra nella fase calda la procedura per il recupero e la riqualificazione dell'ex scuola abbandonata della frazione di San Lorenzo, nel Comune di Osilo. Con la determinazione del 15 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) l'area Tecnico-Manutentiva comunale ha approvato i verbali relativi alle manifestazioni di interesse, dando ufficialmente il via libera allo schema della lettera di invito e agli allegati necessari per far partire la gara d'appalto.

L'intervento mira alla totale trasformazione, bonifica, messa in sicurezza e installazione di sistemi antintrusione nell'area di sedime dell'ex plesso scolastico, da tempo in stato di abbandono e a rischio crolli. Il progetto esecutivo prevede un investimento complessivo di 289.316,93 euro.

L'opera è interamente finanziata dalla Regione nell'ambito della legge per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti.

Trattandosi di un appalto con un importo compreso tra i 150 mila euro e il milione di euro, il Comune di Osilo ha optato per la procedura negoziata senza bando. Per selezionare le imprese, l'ente ha preventivamente pubblicato un avviso di indagine di mercato sulla piattaforma telematica regionale Sardegna Cat.

A seguito dell'esame delle candidature arrivate sulla piattaforma, la commissione comunale ha redatto due verbali. Al termine delle verifiche, sono stati individuati esattamente 5 operatori, il numero minimo previsto dalla legge, che riceveranno nei prossimi giorni la lettera di invito ufficiale per presentare la propria offerta economica e aggiudicarsi i lavori.

(Unioneonline/En.Ne.)

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