Selegas piange Pierina Pitzalis, morta all’età record di 110 anni. Originaria di Nurri, era una delle persone più longeve della Sardegna e un simbolo per le comunità della Trexenta e del Sarcidano.

Nata il 6 marzo 1916, si era trasferita a Selegas con la famiglia quando era ancora bambina. Da qualche tempo viveva a Quartu Sant’Elena con la figlia Gisella che si prendeva amorevolmente cura di lei. Il suo centodecimo compleanno era stato festeggiato con l’affetto dei familiari e la visita dei sindaci di Selegas, Alessio Piras, e di Nurri, Antonello Atzeni, oltre che dell’assessora comunale Valeria Pardu. Ora il cordoglio del paese è affidato alle parole del sindaco Piras, che ricorda la pluricentenaria come «memoria storica e simbolo di longevità per Selegas, per la frazione Seuni dove abitava e per la Sardegna intera». Continua il primo cittadino: «La sua saggezza, la sua forza e il suo sorriso sono stati un dono per tutti noi».

Severino Sirigu

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