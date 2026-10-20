«Un atto di responsabilità». Così Antonio Planetta, vicecapogruppo del Pd in consiglio comunale a Sassari, definisce la variazione di bilancio approvata stasera a maggioranza nella seduta consiliare a Palazzo Ducale. Una misura «corposa», che, continua l’esponente dem, «pensa anche ai giovani e ai fragili. Una variazione opportuna e doverosa, in continuità con quanto fatto dalla precedente giunta e con quella di Nicola Sanna, ad esempio per il progetto Iti». Nel dettaglio parziale di quanto esposto dall’assessore al Bilancio, Giuseppe Masala, si parla di 692mila euro per il cofinanziamento per le candidature ISCOL@, relative alle scuole di via Fratelli Catoni e di via Baldedda, rispettivamente con quasi 225mila euro e oltre 467mila.

Una quota comunale per poter partecipare ai milioni di euro sul piatto. 50mila euro poi per gli atti prodromici alla costituzione della Fondazione Teatro Comunale, quasi 124mila per le attività socioeducative destinate ai minori da 0 a 17 anni, 1 milione e 710mila per le criticità idrauliche del canale Riu Calamasciu. E anche i 900mila euro da destinare al capodanno, da aggiungere ai precedenti 709mila, in attesa che si concretizzi la trattativa con Zucchero.

«La provvista finanziaria - riferisce il sindaco Giuseppe Mascia, ricordando una precedente delibera, discussa nello scorso consiglio comunale - è a sostegno dell’eventuale spesa dell’intero evento che non è ancora stato calcolato nella sua dimensione economica». Rimarcando poi che l’operazione complessiva attende un finanziamento regionale importante.

«Quando avremo tutti i costi diremo le cose come stanno e ci prenderemo le nostre soddisfazioni», conclude. Contro la variazione di bilancio hanno votato, nell'opposizione, Angelo Azara, Antonello Sassu, Carlo Sardara e i consiglieri di Fratelli d’Italia Roberto Cadeddu e Maurizio Usai mentre Nicola Lucchi si è astenuto e Vanni Azzena ha abbandonato l’aula al momento del voto.

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