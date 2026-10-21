Un nuovo progetto di educazione ambientale a Sassari per circa 700 bambine e bambini delle prime e seconde classi delle scuole primarie di 5 istituti cittadini.

A idearlo la polizia locale, dopo quello pilota dello scorso anno, che, grazie a 14 agenti, guiderà i piccoli a scoprire i segreti del mare come ecosistema e ad apprendere il modo corretto di fare la raccolta differenziata.

Giochi, laboratori, e anche una caccia al rifiuto in una spiaggia sassarese, comporranno il lavoro di quest’anno, attraverso tre incontri in ogni classe che hanno l’obiettivo di far capire l’importanza di rispettare l’ambiente.

Partendo dalle basi come il conferimento giusto dei rifiuti da conoscere attraverso una serie di attività ludico-didattiche, per orientarsi sul contenitore giusto ma anche sulla potenzialità del riciclaggio.

Un’altra fase del progetto prevede l’approfondimento delle ricchezze dell’ambiente marino, degli animali e delle piante che ci vivono. Da “Pesca il rifiuto” a “I piccoli veterinari del mare” saranno diverse le attività per avvicinarsi alle ricchezze degli ecosistemi marini mentre, nell’ultimo passaggio, si terrà una mattinata di sensibilizzazione durante la quale, attraverso buste e pinze, i bambini puliranno la spiaggia da piccoli rifiuti.

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