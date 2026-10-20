Vigili del fuoco in prima linea per fronteggiare le conseguenze della bomba d’acqua caduta su Sassari nel pomeriggio. Diversi gli interventi per allagamenti, dissesti statici, caduta alberi, cavi pericolanti e incidenti stradali. Il più grave di questi ultimi ha avuto luogo al km 194, sulla SS131, dopo il bivio per Florinas.

Due autovetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e una di queste si è ribaltata. Giunti sul posto, i vigili del fuoco, in sinergia col 118, hanno aiutato gli occupanti ad uscire dai veicoli e due delle quattro persone a bordo sono state trasportate al Pronto Soccorso di Sassari per ulteriori accertamenti.

Sempre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto la polizia stradale.

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