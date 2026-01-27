Finisce in carcere a Bancali un uomo accusato di tentata rapina e porto di oggetti atti a offendere. Nei giorni scorsi i poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti dopo la segnalazione di un alterco in via Sorso tra una donna e un uomo.

La prima ha sostenuto di essere stata seguita dal secondo che, a un certo punto, le aveva sottratto con la forza del denaro contante che teneva in tasca.

La donna aveva inseguito il ladro e questi le aveva puntato una forbice alla gola minacciandola di morte. Poi l’inizio della colluttazione interrotta dall’arrivo degli agenti che, compiuti gli accertamenti, hanno arrestato l’uomo con le accuse citate conducendolo poi nel carcere sassarese.

