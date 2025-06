Finisce a Bancali il ghanese che ieri ha aggredito un agente della polizia locale. L'extracomunitario era stato sorpreso mentre si trovava accanto al fuoco che divampava nella zona di San Lorenzo a Sassari, rogo che ieri ha occupato per ore nello spegnimento i vigili del fuoco, Forestas e la Protezione civile. Una volta viste le forze dell'ordine ha tentato di fuggire e, bloccato, ha sferrato un pugno contro un agente della polizia locale, colpendolo.

Su di lui, difeso dall'avvocata Sabrina Falchi, pende l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale ma non quella di lesioni mentre sull'incendio ci sono degli indizi, come la presenza di alcuni accendini nello zaino. L’uomo, di cui non è stata accertata con sicurezza l'età, ha numerosi precedenti, alcuni gravi. A sollecitare il carcere la pm Alessia Sanna, istanza confermata dalla giudice Valentina Nuvoli.

