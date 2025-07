Sono tre gli uomini sono stati arrestati a Sassari dai carabinieri con l’accusa di essere gli autori di due furti con “spaccata” avvenuti nei giorni scorsi in provincia di Cagliari.

L’operazione, condotta dalla sezione operativa della compagnia di Sassari in collaborazione con il comando provinciale di Cagliari, è il frutto di un’indagine rapida e coordinata, scattata dopo un tentato colpo in un supermercato di Pula.

Secondo quanto ricostruito dai militari, nella notte tra il 29 e il 30 luglio i tre sospettati, con il volto coperto da scaldacollo e cappelli, avrebbero sfondato la vetrata d’ingresso dell’ipermercato utilizzando un’auto rubata.

Una volta dentro, avrebbero cercato di portare via una cassaforte, legandola con delle funi a un secondo veicolo, ma sono stati costretti a fuggire a mani vuote.

Le immagini di videosorveglianza e gli incroci investigativi hanno permesso di identificare i presunti autori, poi rintracciati a Sassari e sottoposti a perquisizione. All’interno delle loro abitazioni i militari hanno trovato: 63 gioielli in oro (anelli, bracciali e collane) per un valore stimato di circa 20.000 euro, tre radio portatili, torce frontali e una cinghia compatibile con quelle usate per asportare casseforti e 700 euro in contanti.

Il materiale ha messo in relazione il gruppo anche con un secondo furto, compiuto la notte del 29 luglio a Elmas. In quel caso i ladri erano riusciti a entrare in una gioielleria, distruggere le vetrine interne e rubare tutti i monili esposti.

I tre uomini sono stati trasferiti nel carcere di Bancali, a Sassari, su disposizione della Procura, che coordina le indagini. La refurtiva recuperata verrà restituita al legittimo proprietario.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata