Ladro di pluviali, scoperto dai residenti, fugge nella notte a Sassari. Ennesima disavventura per i residenti del centro storico e dei quartieri vicini che, in queste ultime settimane, stanno vedendo sparire i tubi dalle proprie abitazioni. Un uomo, armato di cacciavite, stava smontando, nei giorni scorsi, la struttura all’esterno di una casa di Corso Vico finendo con lo svegliare gli inquilini. Che sono prontamente usciti interrompendo il "lavoro" e facendo scappare il ladro, sparito con parte del bottino in via Sant’Apollinare. L’intervento successivo della polizia di Stato non ha portato al ritrovamento della persona.

La spoliazione dei pluviali cittadini è ormai evidente in diverse vie, tra cui quella delle Monache Cappuccine, dove si sono volatilizzate ulteriori grondaie. A fare gola è il rame, il cui prezzo sta salendo e da questo, sembrerebbe, qualcuno vuole trarne vantaggio.

