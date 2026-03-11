Il Comune di Muros ha ottenuto un finanziamento pari a 280.000 euro destinato a interventi di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità comunale.

Le risorse permetteranno di realizzare opere mirate alla manutenzione, riqualificazione e sicurezza delle strade, con l’obiettivo di migliorare la mobilità dei cittadini, garantire una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni e contribuire alla qualità delle infrastrutture del territorio.

L’Amministrazione comunale sottolinea come questo finanziamento rappresenti un passo importante per rispondere alle esigenze della comunità e proseguire nel percorso di attenzione e investimento sulla rete viaria locale.

«Questo finanziamento – dichiara il sindaco Federico Tolu – rappresenta un risultato significativo per il nostro Comune e ci consentirà di intervenire su alcune criticità della rete viaria, migliorando la sicurezza e la qualità della mobilità per i cittadini e, insieme agli altri interventi già programmati ci permetterà di riqualificare il 100% della rete viaria urbana».

A breve, grazie ad un altro finanziamento di 100mila euro, sempre proveniente dalla Regione Sardegna, si procederà a riqualificare i tratti di marciapiede più compromessi.

© Riproduzione riservata