Gli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina di Alghero erano stati annunciati dall’amministrazione comunale lo scorso gennaio. Nel comunicato diffuso da Porta Terra si parlava di una prima tranche di lavori da 1,4 milioni di euro destinata a ventidue strade della città, con affidamento previsto tra la fine di gennaio e la prima metà di febbraio e con apertura dei cantieri indicata per il mese di marzo.

Siamo ormai a metà marzo e in città cresce la richiesta di chiarimenti. I Riformatori Sardi, in una nota, fanno presente che molti cittadini segnalano danni alle proprie automobili causati dalle buche e chiedono di conoscere lo stato dell’iter amministrativo. Le domande sono semplici: la gara è stata aggiudicata? I lavori sono stati affidati? A quale impresa? Chi è il Rup e quando apriranno concretamente i cantieri?.

I Riformatori puntano il dito sulle situazione più critiche, come via Molise e l’area circostante, dove il manto stradale presenta condizioni particolarmente compromesse. «Le buche, in alcuni tratti – dicono –sono diventate veri e propri crateri e, quando piove, la strada si allaga creando situazioni di pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni».

Proprio via Molise, peraltro, era stata indicata tra le strade interessate dagli interventi nella zona nord della città. «Se i lavori dovevano partire a marzo – osservano molti residenti – è legittimo aspettarsi indicazioni precise sui tempi di avvio dei cantieri. Anche perché tra poche settimane inizierà il periodo pasquale e con esso i primi flussi turistici della stagione».





