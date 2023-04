Colto in flagranza dalla Polizia locale mentre somministrava alcolici a un 14enne, il gestore di un negozio di vicinato di Sassari è stato denunciato. L’esercizio era da tempo sotto il controllo degli uomini del Comando di via Carlo Felice che avevano ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini.

Nell’operazione, comprensiva di una sanzione amministrativa da 5mila euro, è finito nei guai, con una denuncia, anche un uomo che era presente nel locale nel momento in cui gli agenti in borghese hanno fatto il loro ingresso. Ha dichiarato di essere un parente del gestore ma da un controllo è emerso che non avesse i requisiti previsti dalla normativa regionale per poter lavorare in una attività simile.

I genitori del 14enne sono stati immediatamente avvertiti e, una volta arrivati al Comando dove era stato portato il minorenne, hanno più volte ringraziato gli agenti per l’impegno quotidiano in attività simili volte alla tutela dei più giovani.

Lo stesso Comando ricorda che chi serve o vende alcolici, che siano bar o negozi, ha l’obbligo di chiedere i documenti ai giovani per assicurarsi che siano maggiorenni.

