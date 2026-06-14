Sirio si ferma. A Sassari il servizio tranviario dell’Arst, sulla linea Emiciclo Garibaldi - Santa Maria di Pisa, sarà sospeso a partire da domani, lunedì 15 giugno.

Uno stop temporaneo necessario, come già annunciato nelle scorse settimane, per consentire alcuni lavori di manutenzione.

Al posto della metropolitana di superficie sarà attivo un servizio di autobus da Corso Margherita di Savoia a Santa Maria di Pisa, e viceversa. Sei le fermate nella direzione Santa Maria di Pisa-Emiciclo con partenza dal lato fermata metro del quartiere: stazione dei treni (fermata Arst), via Amendola nr. 62 e 40, viale Italia (ospedale), e capolinea in corso Margherita di Savoia nr. 45-47. In direzione Emiciclo- Santa Maria di Pisa, dal capolinea di corso Margherita di Savoia nr. 45-47: Viale Italia (incrocio via Sardegna), via Sant’Anna nr. 3, via delle Conce nr. 33, corso Vico nr. 37 e, infine, capolinea Santa Maria di Pisa.

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