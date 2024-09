Una siringa abbandonata sul sedile di un autobus Atp a Sassari. È accaduto questo pomeriggio su un mezzo della linea 3 diretto da Monte Rosello verso il centro cittadino. Ad accorgersene una passeggera che, appena salita sulla vettura, stava per sedersi sopra e, all’ultimo momento, si è accorta della “presenza” segnalandola subito all’autista.

La siringa dimenticata, ancora con il cappuccio, presentava quelle che sembravano in apparenza gocce di sangue. L’autista si è incaricato di prenderla e depositarla in un sacchetto. «In anni e anni che prendo l’autobus non mi era mai capitato niente del genere», il commento di alcuni passeggeri.

