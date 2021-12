Come ogni anno, soprattutto in vista del Capodanno, si rafforza l’attività della Polizia di Stato di prevenzione e repressione dei reati legati alla detenzione e vendita di materiale pirotecnico.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un controllo nel deposito adiacente a un capannone adibito ad attività commerciale nella zona industriale di Sassari.

Il locale, in evidenti condizioni precarie e con copertura in eternit, conteneva diversi articoli pirotecnici in pessimo stato di conservazione. Come se non bastasse, il tutto era custodito vicino ad altro materiale facilmente infiammabile, come accendini, oggetti in plastica e tovaglioli.

Tutto il materiale, ossia 17 scatoloni con circa 50mila artifici pirotecnici, è stato sequestrato e affidato a una ditta specializzata per la custodia.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) per i rispettivi adempimenti di competenza.

(Unioneonline/D)

